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Giriş Tarihi: 23.1.2023 13:26 Son Güncelleme: 23.1.2023 13:44

Mardin’de motosiklet tutkunu genç, hayatını kaybetti

Mardin’de meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 36 yaşındaki motosiklet tutkunu genç, hayatını kaybetti.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Mardin’de motosiklet tutkunu genç, hayatını kaybetti

Mardin-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Sultan Şeyhmus Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 36 yaşındaki Ahmet Sincar'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet, yoldan çıkarak metrelerce sürüklendi. Ağaca çarpan motosiklet, kısa bir süre sonra alev aldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sincar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin, büyük tutkunu olan ve alevlere teslim olan motosikletten ise demir yığını geride kaldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Mardin’de motosiklet tutkunu genç, hayatını kaybetti
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