Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Mardin’de Yenilecek Yemekler
Giriş Tarihi: 3.5.2023 10:16 Son Güncelleme: 3.5.2023 10:16

Mardin’de Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Mardin’de Yenilecek Yemekler

Mardin’in tarihi dokusu kadar yemekleri de büyük önem taşır. Mezopotamya’nın altın kenti Mardin’e gideceksek Mardin’de ne yenir sorusunu sıkça sorarız. Mardin’de Hangi tatlı yenir, sorusu da yemekten sonra akıllara gelir. Mardin’de yenecek yemekler, Mardin’e özgü yöresel yemekler ve daha fazlasını kapsar. Mardin’in hangi yemeği meşhur, dediğimizde birçok yemek ile karşılaşırız. Mardin’in yöresel yemeklerinde baharatlı, yağlı, etli yemeklerin özel bir yeri vardır.

Mardin’de Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Mardin’de Yenilecek Yemekler

Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ve birçok farklı kültüre ev sahipliği yapan Mardin'in çeşitli yemekleri vardır. Bu nedenle Mardin'de ne yenir, sorusu ile sıkça karşılaşırız. Mardin'de Hangi tatlı yenir, dediğimizde harire tatlısı, zingil tatlısı ve kahiye tatlısı gibi tatlı türleri ile karşılaşırız. Mardin'de yenecek yemekler, genellikle etle ve bol baharatlı yapılır. Mardin'in hangi yemeği meşhur dediğimizde akıllara gelen ilk yemek kaburga dolması olsa gerek.

Mardin'de Ne Yenir, Ne İçilir?

Mardin ili geçmişten günümüze birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle zengin bir yemek kültürüne sahiptir. Genellikle Süryani lezzetlerinin ön plana çıktığı görülür. Bunun yanı sıra daha birçok kültürün lezzetlerine de ev sahipliği yapar. Mardin mutfağında yemekler bol baharatlı, salçalı ve biber ağırlıklı hazırlanır. Mardin mutfağını diğer yörelerin mutfaklarından ayıran en önemli özellik ise yemeklerin bakır ve gümüş tepsilerde servis edilmesidir. Yöresel yemekleri o kadar çoktur ki yemek için hangisini seçeceğinizi düşünürken daha çok acıkacaksınız.

Mardin yöresinde sumak şerbeti ve mırra da içecek olarak tercih edilir. Yöresel yemekleri kadar yöresel tatlıları da vardır. Mardin'in yöresel tatlılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Harire Tatlısı
  • Kahiye Tatlısı
  • Zingil tatlısı

Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Mardin'de Yenilecek Yemekler

Mardin'e özgü yemeklerde tarçın, kişniş, mahlep, zencefil, yenibahar, pul biber ve kakule gibi baharatlar hem yemeklerde hem tatlılarda sıkça kullanılır. Mardin'de meyve ve etin birlikte pişirildiği birçok yemek de yapılır. Yemeklerde ağırlıklı olarak et ve bulgurun kullanılır. Bunların yanı sıra sebze çok tercih edilmez. Mardin geleneksel kültürüyle olduğu kadar mutfağıyla da dünyaca bilinen bir yerdir.

  • Lebeniye çorbası,
  • Kibbe dolması,
  • Genadir çorbası,
  • Kuru patlıcan dolması,
  • Accin,
  • Kişk çorbası,
  • Mardin çöreği (kiliçe),
  • Muammara,
  • Çağla yemeği,
  • Sembusek,
  • Peynir helvası,
  • Cevizli börek,
  • Çağla yemeği,
  • Kaburga dolması,
  • Soğanlı mardin kebabı,
  • İkbebet,
  • Haşlama içli köfte

Mardin gezisinden dönüşte alına bilecek lezzetler badem şekeri, cevizli sucuk, peksimet, leblebi ve çörek, kurutulmuş patlıcan, biber, baharatlar ve baklagiller gibi yiyeceklerdir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu
Bunu da yaptılar! Diyanet İşleri Başkanı’nın oğlu olmadığı halde “Oğlu var” deyip “içki içiyor” dediler!
Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES açıldı: 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak
Sizi kimin delirttiğini söyleyeyim mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kendi acıklı akıbetine baksın
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK iltisaklılara 'işe geri dönüş' vaadi! 'Namus sözü' verip binlerce kişiyi işten attı: Yerlerine terör sevicileri geçirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin’de Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Mardin’de Yenilecek Yemekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA