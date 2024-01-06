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Giriş Tarihi: 6.1.2024 16:14

Mardin'de öğrenciler harçlıklarını Filistin'e gönderdi

Yeşilli ilçesindeki Makbule Demir İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek için etkinlik düzenledi, harçlıklarından topladıkları parayı da Filistin'e gönderdi...

DHA
Mardin’de öğrenciler harçlıklarını Filistin’e gönderdi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırılara dikkat çekmek isteyen Yeşilli ilçesindeki Makbule Demir İlk ve Ortaokulu öğrencileri, yüzlerini Filistin bayrağı renklerine boyadı. Okulda hazırladıkları kumbarada harçlıklarını biriktiren öğrenciler, yaklaşık 5 bin lira topladı. Okul müdürü Serdar Yılmaz, Filistinlilere ulaştırmak üzere toplanan paranın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edileceğini belirterek, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek, oradaki katliama dikkat çekmek ve onlara karşı desteğimizi belirtmek için çalışmalar başlattık. Öğrencilerimiz biriktirdikleri harçlıklarını hazırladığımız kumbaraya atarak Filistin'e gönderdiler. 5 bin liraya yakın para toplandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile istişarede bulunarak topladığımız yardımı Filistinlilere ulaştırılmak üzere teslim edeceğiz. Öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür diyoruz" dedi.

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Mardin'de öğrenciler harçlıklarını Filistin'e gönderdi
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