Mardin’de organize suç örgütü çökertildi: 19 şüpheli yakalandı, 11’i tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü üyelerinin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçlarından yargı önüne çıkarılacağı açıklandı.

CEPHANELİK GİBİ STOK

Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat, suç örgütünün tehlikeli boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan aramalarda; 30 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet AK-47 Kalaşnikof tüfeği, 3 adet G-3 piyade tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 19 adet av tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet PKM makineli tüfek ele geçirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: "KARARLIYIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.