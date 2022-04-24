Mardin’de Paskalya Bayramı kutlandı

Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Kırklar Kilisesi'ne gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakıp, dua etti.

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz'ün yönettiği ayinde koro Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söyledi.

İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde, Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı.

Özmen, ülkenin birliği ve beraberliğin ilelebet sürmesi için dua etti. Daha sonra ayine katılanlar, şaraba batırılmış ekmek parçasıyla oruçlarını açtı ve kilise bahçesinde bayramlaştı.

Mardin protokolü de, kilisenin bahçesinde Süryanilerin bayramını kutladı.

Saliba Özmen, Vali Demirtaş ve beraberindekilerle yumurta tokuşturdu.

Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada 2 yıldır Mardin'de salgından dolayı bayramların yapılamadığını anımsattı.

Vali Demirtaş: "İki yıldan beri bu pandemiden dolayı bu bayramlar yapılmıyordu, hem bizler de yapamıyorduk, onlar da yapamıyordu. Çok şükür bu Pandemi günlerini geride bıraktık. Bugün inşallah huzurlu bir içerisinde Süryani kardeşlerimizin bayramlarını yaptıklarını gördük. Bugün buraya bayramlarını tebrik etmek için geldik. İnşallah Mardin, bir huzur kenti, emniyetli bir kent. Bu huzurlu kent içerisinde tüm Süryani kardeşlerimiz huzur içerisinde bayramlarını yapıyorlar. Hayatlarını idame ettiriyorlar. Bizler zaten kardeş gibiyiz. Bir arada huzur içerisinde yaşıyoruz. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Farklı dillerin, dinlerin, kültürlerin huzur içerisinde yaşamış olduğu Mardinimizde bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da inşallah bu bayramları huzur içerisinde kutlayacağız. Ben herkesin paskalya bayramını tebrik ediyorum, onlara sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum."

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen de şunları söyledi:

"Bugün bizler için çok önemli bir gündür. Bizim Hristiyan aleminin İsa Mesih Diriliş bayramını kutluyoruz. 2-3 yıldır maalesef pandemiden dolayı doğru dürüst bayram yapamadık. Ne Hristiyan bayramlarını, ne de Müslüman bayramları. Onun için bugün burada bu anlamda bizler için, Mardin için çok önemli. Özellikle sayın valimizin bizimle hazır bulunması gerçekten bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Mardin biliyorsunuz, dilleri ile, dinleri ile, kültürleri ile çok önemli bir şehrimizdir. Mardin, insanları ile, dilleri ile güzelleşir. Bu güzellikleri hep beraber yaşıyoruz."