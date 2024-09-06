Mardin’de silahlı kavga: 1 ölü 10 yaralı!

İddiaya göre, aralarında daha önceden husümet olan akrabalar arasında bugün öğleden sonra tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 35 yaşındaki Fethullah Çakmak ile Maruf Çete ağır yaralanırken kavgada sonucunda 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay mahalline çok sayıda sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilirken yaralılar hastanelere sevk edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 35 yaşındaki Fethullah Çakmak'ın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kavgada yaralanan Ufuk, Sekip, Abdulhamit, Ali Rıza, Hamdullah, Nurullah ve Ahmet Çakmak ve Melek Çimen'in hastanede tedavileri devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu belirlenirken 5 kişinin ise taburcu olduğu, silahla yaralanan Maruf Çete'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İki tarafın hastane önünde de yeniden kavgaya karıştığı belirtilirken olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Kavga meydana gelen kırsal Ortaköy Mahallesinde Jandarma geniş güvenlik tedbirleri alırken, Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.