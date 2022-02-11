Mardin’de sokak köpekleri Ahmet Dal’a saldırmıştı: Köpeğin sahibi hakkında işlem başlatıldı

Girmeli Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan Ahmet Dal, köpeklerin saldırısına uğradı. Mahallelinin müdahalesiyle köpekler, çocuktan uzaklaştırıldı. Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Ahmet, çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Dal, buradan da Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



'SALDIRI ANINI SAYIKLIYOR'



Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Ahmet'in annesi Nurşin Dal, çocuğunun zaman zaman saldırı anını sayıkladığını söyledi. Çocuğunun tedavisinin doktorlar tarafından özenle devam ettiğini kaydeden Nurşin Dal, "Pansumanları yapıldı. Yüzünde ve kollarında ciddi yaralanma var. Bu nedenle doktorlar, bazı ameliyatlar yapılabileceğini söylediler. Tedavisi sürüyor. Oğlumun bu hali beni çok üzüyor, Gaziantep'teki çocuğa köpek saldırısını izlediğim zaman, 'İnşallah benim çocuğumun başına böyle bir şey gelmez' diye sürekli dua ediyordum. Başımıza geldi, bundan sonra başka ailelerin çocuklarını başına gelmemesi için lütfen önlem alınsın. Oğlum, 'anne beni eve götür' diyor" dedi.