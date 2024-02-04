Kızıltepe’de genç öğretmen evinde ölü bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arkadaşlarının haber alamadığı genç öğretmen evinde ölmüş bir vaziyette bulundu. Edinilen bilgiye özel bir eğitim kurumunda matematik öğretmeni olarak görev yapan 32 yaşındaki Mehmet Ali Bulut'a ailesi ve arkadaşları ulaşamayınca bu durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri genç öğretmenin kaldığı evin kapısını kırarak girdikleri mekanda sağlık ekipleri öğretmen Mehmet Ali Bulut'u hayatını kaybetmiş bir vaziyette buldu. Özel bir dershanede öğretmenlik yapan ve bu sabah saatlerinde evinde ölmüş vaziyette bulunan 32 yaşlarında Mehmet Ali Bulut'un cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Okulda ve çevresinde çok sevilen bir hoca olduğu belirtilen ve genç yaşta hayatını kaybeden Mehmet Ali Bulut'un bazı arkadaşları ise genç eğitimcinin muhtemelen kalp krizi geçirmiş olduğunu belirttiler