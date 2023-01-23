Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de terör örgütüne ağır darbe
Giriş Tarihi: 23.1.2023 14:33 Son Güncelleme: 23.1.2023 14:42

Mardin'de terör örgütüne ağır darbe

Mardin'de bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Mardin’de terör örgütüne ağır darbe

Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde, bir mağara ele geçirildi. Tespit edilen mağarada yapılan detaylı aramada; iki adet 104 mm top mühimmatı dip tablasından tuzaklanmış vaziyette, dört adet 104 mm ÇNRA roketatar dip tablasından tuzaklanmış vaziyette, üç adet antitank mühimmatı, iki adet sevk fişeği, dört adet ÇNRA mühimmat tapası malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Mardin'in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesine yönelik bölgedeki operasyonlar aralıksız devam edeceği bildirildi.

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Mardin'de terör örgütüne ağır darbe
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