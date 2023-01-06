Mardin’de tırın altında kalan minik Hicran hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde Mehmet Bozkurt (48) yönetiminde plakası öğrenilemeyen TIR'ını evinin önüne park etmek isterken, aniden aracın altına giren 15 aylık Hicran Bozkurt'ı ezdi.
Çevredekilerin fark etmesiyle Bozkurt, TIR'ı durdururken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hicran bebek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yürümeyi geçen hafta öğrenen talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Bozkurt gözaltına alınırken, minik Hicran'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Sürücü M.B.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.