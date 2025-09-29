Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de 'toz çıktı' kavgasında yeni gelişme: 50 yaşındaki Demir'i pompalı tüfekle öldürmüşlerdi!
Giriş Tarihi: 29.9.2025 16:43

Mardin’de 'toz çıktı' kavgasında yeni gelişme: 50 yaşındaki Demir'i pompalı tüfekle öldürmüşlerdi!

Mardin’in Artuklu ilçesinde iki grup arasında kepçeyle temizlik yapıldığı sırada çıkan toz nedeniyle silahlı kavga çıktı. 50 yaşındaki M. Veysi Demir'in öldürüldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

DHA Yaşam
Mardin’de ’toz çıktı’ kavgasında yeni gelişme: 50 yaşındaki Demir’i pompalı tüfekle öldürmüşlerdi!

Acı olay, 27 Eylül'de Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında kepçeyle temizlik yapıldığı sırada çıkan toz nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan M. Veysi Demir (50) hayatını kaybetti, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) ise yaralandı. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenilirken, M. Veysi Demir'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Eskikale Mezarlığı'nda defnedildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin’de 'toz çıktı' kavgasında yeni gelişme: 50 yaşındaki Demir'i pompalı tüfekle öldürmüşlerdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz