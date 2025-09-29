Mardin’de ’toz çıktı’ kavgasında yeni gelişme: 50 yaşındaki Demir’i pompalı tüfekle öldürmüşlerdi!

AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan M. Veysi Demir (50) hayatını kaybetti, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) ise yaralandı. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenilirken, M. Veysi Demir'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Eskikale Mezarlığı'nda defnedildi.