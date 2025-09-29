Mardin’de ’toz çıktı’ kavgasında yeni gelişme: 50 yaşındaki Demir’i pompalı tüfekle öldürmüşlerdi!

Acı olay, 27 Eylül'de Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında kepçeyle temizlik yapıldığı sırada çıkan toz nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU
Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan M. Veysi Demir (50) hayatını kaybetti, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) ise yaralandı. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenilirken, M. Veysi Demir'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Eskikale Mezarlığı'nda defnedildi.