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Giriş Tarihi: 8.4.2022 16:18 Son Güncelleme: 8.4.2022 16:29

Mardin'de toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Mardin’de toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

Suriye tarafından esen fırtına ile birlikte yaşanan toz fırtınası Mardin ve ilçelerinde etkisi altına aldı.

Suriye'nin Kamışlı kenti tarafından esen fırtına ile birlikte toz fırtınası Mardin'in başta Nusaybin ilçesi olmak üzere etkili oldu. Suriye tarafındaki evler tozdan görünmezken Nusaybin ilçesinde sürücüler farlarını yakarak hareket ettiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların peş peşe 'dikkatli olun' uyarıları yaptığı çöl tozu Mardin'e de ulaştı. Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Mardin'de kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda görüş mesafesinin de düştüğü karayollarında araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kentte araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerinin cam ve kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

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Mardin'de toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor
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