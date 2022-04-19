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Giriş Tarihi: 19.4.2022 18:23 Son Güncelleme: 19.4.2022 18:41

Mardin'de toz taşınımı etkili oluyor

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Mardin’de toz taşınımı etkili oluyor

Mardin'de Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımı etkili oldu.

Mardin'de kent merkezinde kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz, hayatı olumsuz etkiliyor. Oluşan toz bulutuyla bazı noktalarda düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı. Evlerin balkonları ve araçlar da bu durumdan etkilendi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının birkaç gün boyunca etkisini sürdüreceği öngörüldüğü belirtildi.
"Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takması gerektiği kaydedildi.

Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
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Mardin'de toz taşınımı etkili oluyor
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