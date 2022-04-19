Mardin’de toz taşınımı etkili oluyor

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının birkaç gün boyunca etkisini sürdüreceği öngörüldüğü belirtildi.

"Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takması gerektiği kaydedildi.