Mardin’de trafik kazası: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı

Mardin'in Savur ilçesinde Mehmet Hanifi Öncel'in kullandığı hafif ticari araç, Sürgücü yolunda devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Yol üzerinde yuvarlanan araç ağaçlara çarparak alev aldı.
Kazada, baba Osman Öncel ve anne Emuşi Öncel hayatını kaybetti, sürücü ve oğulları olan Hanifi Öncel ise yaralandı.
Yaralı Öncel, Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Cenazeler otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ailenin İstanbul'dan Mardin'e yakınlarının taziyesi için geldikleri öğrenildi.