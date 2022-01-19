Mardin’de trafik kazası:1 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Çukuryurt köyü mevki uluslararası İpekyolu'nda öğle saatlerinde yoğun kar fırtınası nedeniyle kaza meydana geldi.
Sürücülerin ismi öğrenilmeyen kamyonet tipi minibüs ile önünde giden TIR'a arkadan çarpTI. kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine Nusaybin İtfaiye Arama Kurtarma ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüyü Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kazada minibüs hurdaya döndü. Yaralı, Ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, Nusaybin ilçesine bağlı Durakbaşı köyü ile ilçe arasındaki İpekyolu'nda 2 TIR, kar fırtınası nedeniyle yolda kayarak yoldan çıktı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.
Kazalarla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.