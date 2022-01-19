Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de trafik kazası:1 yaralı
Giriş Tarihi: 19.1.2022 13:57 Son Güncelleme: 19.1.2022 13:57

Mardin’de trafik kazası:1 yaralı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Mardin’de trafik kazası:1 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, Ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Çukuryurt köyü mevki uluslararası İpekyolu'nda öğle saatlerinde yoğun kar fırtınası nedeniyle kaza meydana geldi.

Sürücülerin ismi öğrenilmeyen kamyonet tipi minibüs ile önünde giden TIR'a arkadan çarpTI. kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine Nusaybin İtfaiye Arama Kurtarma ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüyü Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kazada minibüs hurdaya döndü. Yaralı, Ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Nusaybin ilçesine bağlı Durakbaşı köyü ile ilçe arasındaki İpekyolu'nda 2 TIR, kar fırtınası nedeniyle yolda kayarak yoldan çıktı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Kazalarla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor mu? Tank ve füzeler konuşlandı!
Son dakika: İBB’ye böyle çöktüler! CHP'li yönetim borç batağına sürükledi
Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül'den yeni açıklama! Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kapanmıştı!
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
HDP'li vekil Semra Güzel hakkında ek fezleke! PKK kuryesi anlattı, HTS kayıtları belgeledi
Etek altı sapığı beyin cerrahı çıktı!
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
SON DAKİKA | Zincir marketler 'Organize fiyat artışı'nı böyle yapıyor! Oyunu gözler önüne seren video
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin’de trafik kazası:1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA