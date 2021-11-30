Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de vaka oranları yükselişte
Giriş Tarihi: 30.11.2021 18:51

Mardin'de vaka oranları yükselişte

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs risk haritasında vaka sayısı en fazla olan Mardin'de aşılama oranının düşük olmasının yanında maske ve sosyal mesafenin de unutulması ile vakalardaki artışa neden oldu.

Aşılama oranının düşük olması nedeniyle vaka sayılarının arttığı, maske ve sosyal mesafenin yeterince uygulanmadığı Mardin, 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilk 10 il arasına girdi.

Mardin'de artış gösteren vakalar sonrasında bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, "Pandemiye karşı mücadelede en önemli aracımız, aşıdır. Unutlmasın ki aşı hayat kurtarır. Vaka artışının önüne geçmeni yolu aşı olmaktır. Aşı olmayanlar mutlaka aşılamalarını yapsınlar" dedi.

Mardin'de aşılama oranın çok düşük olduğuna vurgu yapan Dr. Yavuz, "Aşı olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Topluma bir kez daha çağrı yapıyoruz aşı olun. Yoksa şu anki hızla, geçmiş dönemlerde olduğu gibi pandemiye bedel ödemeye devam edeceğiz. Şu anki artış hızı da bizi endişelendiriyor. Hastaneye yoğun bakım ünitelerine yatırdığımız kişilerin önemli bir kısmının aşı olmamış kişilerden oluştuğunu gözlemliyoruz. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizle toplumu korumak için lütfen aşı olun. Aylardır vatandaşımıza şunu söylüyoruz. Mutlaka aşınızı yaptırın, özellikle bu süreçte sizin hastaneye yatmanızı en önemlisi de ölümden koruyan en büyük koruyucu silahımız. Ama ne yazık ki yanlış algılar ve bilgilendirmelerden dolayı aşıya ciddi bir talep göremiyoruz. Toplum arasında özellikle kısıtlama ve tedbirlerin de kaldırılmasıyla birlikte insanlar tamamıyla her şeyi unuttular. Maske ile mesafe ve temizlik kuralı devre dışı kaldı. Dolaysıyla temas arttığı için hastalık oranı tekrar yeniden yükselmeye başladı" dedi.

Aşılama oranı düşük olan maske ve sosyal mesafenin unutulduğu Mardin'deki hastanelerde de gün boyunca hareketlilik yaşandı. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgına karşı vatandaşlar da gerekli önlemlerin alınmasını ve önlemlerin artırılmasını istedi.

Maske takılmamasına ve mesafenin korunmamasına tepki gösteren Emir Bilen de "İnsanlar sadece kendilerini değil başkalarını da düşünerek maske takmaya devam etsinler. Bizim için de kendileri için de herkes aşı olsun ki bu salgından en kısa sürede kurtulalım." dedi.

Vakaların artmasını pandemiye yönelik alınması gereken önlemleri kimsenin uygulamamasına bağlayan Mehmet Keskin de "Kimse artık aşı olmuyor. Önlemleri de zaten rafa kaldırdık. Maske mesafeye de riayet eden kimse yok. Allah sonumuzu hayr eylesin. Tabi ki bu şekilde vakalar artar." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasını paylaştı: İşte vakaların en çok arttığı iller...
Meteoroloji yeni haritayı son dakika paylaştı: Fırtına hangi illerde etkili olacak?
Altın gram fiyatı YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları için trend sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 30 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: DEVA Partili Metin Gürcan'ın askeri ve siyasi casusluk yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı! Parayı aldığını kabul etti...
Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
SON DAKİKA | Türkiye ekonomisi yine dünyadan pozitif ayrıştı! Büyüme rakamları açıklandı
Son dakika: Azerbaycan'da düşen askeri helikopterden kahreden haber: 14 şehit, 2 yaralı
Son dakika: AK Partili Ömer Çelik, Atatürk'ün 98 yıl önceki röportajına dikkat çekti: Atatürk'ün bu tavrından öğrenecekleri çok şey var
İstanbul'da Kuvvetli lodos! AFAD İstanbul'un bilançosunu açıkladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin'de vaka oranları yükselişte
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA