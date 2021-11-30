Mardin'de vaka oranları yükselişte

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs risk haritasında vaka sayısı en fazla olan Mardin'de aşılama oranının düşük olmasının yanında maske ve sosyal mesafenin de unutulması ile vakalardaki artışa neden oldu.

Aşılama oranının düşük olması nedeniyle vaka sayılarının arttığı, maske ve sosyal mesafenin yeterince uygulanmadığı Mardin, 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilk 10 il arasına girdi.

Mardin'de artış gösteren vakalar sonrasında bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, "Pandemiye karşı mücadelede en önemli aracımız, aşıdır. Unutlmasın ki aşı hayat kurtarır. Vaka artışının önüne geçmeni yolu aşı olmaktır. Aşı olmayanlar mutlaka aşılamalarını yapsınlar" dedi.

Mardin'de aşılama oranın çok düşük olduğuna vurgu yapan Dr. Yavuz, "Aşı olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Topluma bir kez daha çağrı yapıyoruz aşı olun. Yoksa şu anki hızla, geçmiş dönemlerde olduğu gibi pandemiye bedel ödemeye devam edeceğiz. Şu anki artış hızı da bizi endişelendiriyor. Hastaneye yoğun bakım ünitelerine yatırdığımız kişilerin önemli bir kısmının aşı olmamış kişilerden oluştuğunu gözlemliyoruz. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizle toplumu korumak için lütfen aşı olun. Aylardır vatandaşımıza şunu söylüyoruz. Mutlaka aşınızı yaptırın, özellikle bu süreçte sizin hastaneye yatmanızı en önemlisi de ölümden koruyan en büyük koruyucu silahımız. Ama ne yazık ki yanlış algılar ve bilgilendirmelerden dolayı aşıya ciddi bir talep göremiyoruz. Toplum arasında özellikle kısıtlama ve tedbirlerin de kaldırılmasıyla birlikte insanlar tamamıyla her şeyi unuttular. Maske ile mesafe ve temizlik kuralı devre dışı kaldı. Dolaysıyla temas arttığı için hastalık oranı tekrar yeniden yükselmeye başladı" dedi.

Aşılama oranı düşük olan maske ve sosyal mesafenin unutulduğu Mardin'deki hastanelerde de gün boyunca hareketlilik yaşandı. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgına karşı vatandaşlar da gerekli önlemlerin alınmasını ve önlemlerin artırılmasını istedi.

Maske takılmamasına ve mesafenin korunmamasına tepki gösteren Emir Bilen de "İnsanlar sadece kendilerini değil başkalarını da düşünerek maske takmaya devam etsinler. Bizim için de kendileri için de herkes aşı olsun ki bu salgından en kısa sürede kurtulalım." dedi.

Vakaların artmasını pandemiye yönelik alınması gereken önlemleri kimsenin uygulamamasına bağlayan Mehmet Keskin de "Kimse artık aşı olmuyor. Önlemleri de zaten rafa kaldırdık. Maske mesafeye de riayet eden kimse yok. Allah sonumuzu hayr eylesin. Tabi ki bu şekilde vakalar artar." diye konuştu.