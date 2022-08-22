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Giriş Tarihi: 22.8.2022 17:01 Son Güncelleme: 22.8.2022 17:51

Mardin'deki kaza için 'yayın yasağı' getirildi

Mardin'de meydana gelen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirildi. Kazaya ilişkin haberlere "Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi" gerekçesiyle yayın yasağı getirdi.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Mardin’deki kaza için ’yayın yasağı’ getirildi

Derik Sulh Ceza Hakimliği'nin 20 Ağustos 2022 tarih ve 2022/259 iş sayılı kararı getirilen yayın yasağı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) sitesinde de yayımlandı.

Alınan kararın gerekçesi şöyle açıklandı: "Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına…" ifadeleri kullanıldı.

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Mardin'deki kaza için 'yayın yasağı' getirildi
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