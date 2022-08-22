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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Mardin’deki kazada iki evladını kaybetti

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Mardin’deki kazada iki evladını kaybetti
Mardin Derik'te art arda meydana gelen iki kazada yakınlarını kaybedenlere taziye ziyaretleri sürüyor. 20 kişinin öldüğü çifte kazada 12 yaşındaki kızı Mihriban ve 6 yaşındaki oğlu Servan'ı kaybeden Murat Tanrıseven, "Çocuklarımı markete göndermiştim, kendilerine atıştırmalık bir şeyler, çikolata alsınlar diye. Bir daha geri dönemediler. İkisi de kazada vefat etti. Acımız büyük" dedi. Kazada yaşamını yitiren Sıttı Abun'un oğullarından Serhat Abun ise iki çocuğu ve annesiyle kazanın yaşandığı bölgede evlerinin bahçesinde olduklarını belirtti. Bir ses duyması üzerine baktığında, TIR'ın bulundukları yöne doğru geldiğini gördüğünü anlatan Abun, "Annem ve çocukları içeriye almaya çalışırken bir baktım annem iki arabanın ortasında yerde. Bayıldığını düşündüm ama öldüğünü görünce şoke oldum" diye konuştu. Sıttı Abun'un diğer oğlu Mehmet Şerif Abun ise "Taziyemiz devam ediyor. Herkesin başı sağ olsun, bizim de milletimizin de" ifadelerini kullandı.

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Mardin’deki kazada iki evladını kaybetti
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