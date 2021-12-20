Mardin’deki vahşette kan donduran detaylar! Eski eşi Cemile Başçı ve kayınvalidesini öldürmüştü

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfettin Değer, boşandığı eşi Cemile Başçı'nın annesi Kadriye Başçı ile birlikte yaşadığı eve gitti. Eski eşinin ailesi kendilerine tehditler savuran Seyfettin Değer'e kapıyı açmayınca bu sefer kendisini aşağıda bekleyen taksi şoförü M. T'yi çağırarak kapıyı çalmasını istedi. Kapı merceğinde M.T.'yı tanımayan Başçı ailesinin kapıyı açması ile kenarda saklanan Değer, içeri girdi. Kapıda yaşanan tartışmadan sonra belindeki ruhsatsız tabancasını çıkarıp odalarda saklanan Cemile ve Kadriye Başçı'ya peş peşe ateş etti.
ESKİ EŞİNE İKİNCİ KEZ ATEŞ AÇMIŞ
Taksici MT'nin ifadesine göre Değer, kapıda kendisine engel olan ve tartışan Cemile Başçı'nın erkek kardeşini de öldürmek için peşinden dışarıya gitti. Onu yakalayamadığı için eve geri gelen Değer, eski eşi Cemile Başçı'nın yaşadığını fark etmesi ile yerde yatan kadına iki el daha ateş ettikten sonra silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.
Seyfettin Değer
TAKSİCİYE EŞİNE SÜRPRİZ YAPACAĞINI SÖYLEMİŞ
Gözaltına alınan M.T ifadesinde Seyfettin Değer'in eşine sürpriz yapacağını söylediği için kapı zilini çaldığını öne sürdü. Taksici M.T. ifadesinde Seyfettin Değer'in birkaç aydan beri müşterisi olduğunu hatırlatarak, olay günü eşi ile barıştığını ve çocuklarını almak için çağırdığını söyledi. Seyfettin'in taksinin arka koltuğuna oturduğu için belinde silah olup olmadığına dikkat etmediğini anlatan M.T. ifadesinde şu bilgileri verdi:
Taksici M.T.
"İkamete geldiğimizde ben Seyfettin'i her zaman indirdiğim yerde indirerek araç içerisinde beklemeye başladım. Bir kaç dakika sonra Seyfettin yanıma gelerek "kapıcı yok, çocukları getirmem konusunda bana yardımcı olur musun? Bir de eşime sürpriz yapacağım" dedi. Ben de durum böyle olunca kabul ederek Seyfettin ile birlikte dairelerine çıktım. Kapıya geldiğimde Seyfettin zili çalarak kapının merceğinden gözükmeyecek şekilde kenara çekildi. Akabinde bana da kapıyı çalmamı söyledi. Ben de bunun üzerine kapıyı 1 defa çaldım. Ardından kapı açıldı. Kapıyı erkek bir şahıs açtı. Onun ardından da genç bir kız geldi. Bu esnada Seyfettin hemen içeriye doğru yöneldi.
Bu esnada kapıyı açan genç erkek şahıs Seyfettin'e sarılarak içeriye girmesini engellemeye çalıştı. Aralarında bu suretle bir boğuşma gerçekleşti. İçeriden yaşlı bir kadın ile genç bir kız geldi. Aralarında çocukların verilip verilmeyeceği konusunda tartışma başladı. Bunun üzerine ben de şahısları ayırmak için aralarına girdim ve bu ona da "çekilin" dedim. Belki olayın gelişimine ve psikolojik olarak "lan" şeklinde bir kelime de sarf etmiş olabilirim. Ancak böyle bir kelime sarf ettiğimi hatırlamıyorum. Şahısları birbirinden ayırınca Seyfettin hemen arka odaların bulunduğu yere doğru koştu. Bu esnada 1-2 el silah sesi duydum ancak nereye ve kime sıktığını görmedim. Sonra Seyfettin gelerek olay yerinde bulunan 21-22 yaşlarındaki genç kadına karın bölgesinin üzerine doğru hatırladığım kadarıyla 1-2 el ateş etti.
Akabinde olay yerinde bulunan genç erkek kapıdan dışarı doğru kaçmaya başladı. Bu esnada Seyfetin genç erkeğin peşinden gitmek isterken ben Seyfettin'i engellemeye çalıştım. Bunun üzerine Seyfettin bana da silah doğrularak "çekil sana da sıkarım"dedi. Ben de korkarak çekildim. Bu esnada ev içerisinde bulunan yaşlı kadın ile diğer genç kızı da gördüm. Bu şahıslar feryad etmekteydiler. Seyfettin aşağıya doğru gitti. Bu esnada ben olayın şoku nedeniyle bir müddet olduğum yerde kaldım. Sonra ben de Seyfettin'in peşinden aşağıya doğru gittim. Merdivenlerde Seyfettin ile tekrar karşılaştık Ve Seyfettin bu esnada da bana silah doğrultarak tekrar yukarıya doğru çıktı. Ben de Seyfettin'in peşinden yukarıya çıktım. Kapının önüne geldiğimde Seyfettin'in daha önce ateş etmiş olduğu yerde yatan genç kıza 1-2 el daha sıktığını ve hemen ardından da kendi başına silahı doğrultarak 1 el ateş ettiğini gördüm. Olayların çok ani gelişmesi nedeniyle ve şok içinde olmam nedeniyle kendisini engelleyemedim."
TAKSİCİ M.T: PİŞMANIM
Olaydan sonra toplanan kalabalığın kendisine saldırdığını ve dövdüklerini anlatan M.T; "Ben söz konusu olayda Seyfettin Değer'in böyle bir eylem gerçekleştireceğini, olay anında yanında silah olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Kendisine herhangi bir şekilde atılı suçlama konusunda yardımcı olmadım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Ben Seyfettin'i olay yerine böyle bir olay gerçekleştireceğini bilmeden de olsa götürdüğüm için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Bu arada ağır yaralanan Seyfettin Değer'in Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımdaki tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Seyfettin Değer'in, boşanmadan önce Cemile Başçı'ya şiddet uyguladığı için 2 kez 15'er gün süreyle evden uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi.