Mardin’deki vahşette kan donduran detaylar! Eski eşi Cemile Başçı ve kayınvalidesini öldürmüştü





Akabinde olay yerinde bulunan genç erkek kapıdan dışarı doğru kaçmaya başladı. Bu esnada Seyfetin genç erkeğin peşinden gitmek isterken ben Seyfettin'i engellemeye çalıştım. Bunun üzerine Seyfettin bana da silah doğrularak "çekil sana da sıkarım"dedi. Ben de korkarak çekildim. Bu esnada ev içerisinde bulunan yaşlı kadın ile diğer genç kızı da gördüm. Bu şahıslar feryad etmekteydiler. Seyfettin aşağıya doğru gitti. Bu esnada ben olayın şoku nedeniyle bir müddet olduğum yerde kaldım. Sonra ben de Seyfettin'in peşinden aşağıya doğru gittim. Merdivenlerde Seyfettin ile tekrar karşılaştık Ve Seyfettin bu esnada da bana silah doğrultarak tekrar yukarıya doğru çıktı. Ben de Seyfettin'in peşinden yukarıya çıktım. Kapının önüne geldiğimde Seyfettin'in daha önce ateş etmiş olduğu yerde yatan genç kıza 1-2 el daha sıktığını ve hemen ardından da kendi başına silahı doğrultarak 1 el ateş ettiğini gördüm. Olayların çok ani gelişmesi nedeniyle ve şok içinde olmam nedeniyle kendisini engelleyemedim."