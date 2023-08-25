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Giriş Tarihi: 25.8.2023 17:39 Son Güncelleme: 25.8.2023 17:50

Mardin’den ambulans uçak Gülistan bebek için havalandı

Mardin’de kalp hastalığı tanısı konulan 3 günlük Gülistan Demir bebek, ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Mardin’den ambulans uçak Gülistan bebek için havalandı

Mardin Artuklu ilçesinde 3 gün önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen Gülistan Demir adlı bebek, Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi sürerken Konjenital Kalp Hastalığı tanısı konuldu. Gülistan bebeğe Mardin'de gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

İstanbul'a sevk kararı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin'e ambulans uçak gönderildi. Ambulans ile Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen ve burada İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmek üzere Uçak Ambulansa nakledildikten sonra Gülistan bebeği taşıyan Uçak Ambulans İstanbul'a gitmek üzere havalandı.

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Mardin’den ambulans uçak Gülistan bebek için havalandı
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