Mardin’den ambulans uçak Gülistan bebek için havalandı

Mardin Artuklu ilçesinde 3 gün önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen Gülistan Demir adlı bebek, Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi sürerken Konjenital Kalp Hastalığı tanısı konuldu. Gülistan bebeğe Mardin'de gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

İstanbul'a sevk kararı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin'e ambulans uçak gönderildi. Ambulans ile Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen ve burada İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmek üzere Uçak Ambulansa nakledildikten sonra Gülistan bebeği taşıyan Uçak Ambulans İstanbul'a gitmek üzere havalandı.