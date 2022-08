Mardin’e gelin gelen Ukraynalı Alina Kolos müslüman oldu

Tören, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in katılımı ile İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Dede'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ukrayna'lı Alina Kolos, kendi ülkesinde tanışmış olduğu ve Türkiye'ye gelerek evlendiği Mardin Artuklu ilçesinde ikamet eden Mahsum Kocak ile birlikte İl Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini belirtti. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, kendisine İslam dini hakkında bilgi verdi.

İl Müftüsü Çelik, törende yaptığı Ukraynalı kadına ithafen yaptığı konuşmasında, "İslam'da Allah her manasıyla birdir. Zatında ve sıfatında birdir. Doğmamıştır ve doğurulmamıştır, oğlu, kızı yoktur. Hiçbir şekilde benzeri ve dengi yoktur. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Mekânla, zamanla sınırlı değil-dir. O kullarına çok yakındır. Vasıtasız, aletsiz olarak bilir, görür. Gücü her şeye yeter. Dünyayı, kâinatı ve her şeyi yaratan, kanunlarıyla düzenleyen O'dur. Allah'ın birliği inancına ve O'na teslimiyet üzere bulunmaya İslam diyoruz. İslam'a girmek Allah'a ve Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun getirdiklerine inanmakla olur" dedi.

İl Müftüsü Çelik'in telkiniyle kelime-i şehadet getirerek İl Müftü Yardımcıları Zübeyde Zengin, Musa Çiftçi ve eşinin akrabalarının da şahitliğiyle müslüman olan ve "Amine" ismini alan Kolos, gözyaşları içerisinde duygulu anlar yaşayarak Müslüman oldu.

Kolos, hiç kimsenin etkisi veya baskısı olmadan Müslüman bir arkadaşından etkilendiği için İslâm'ı seçtiğini, İslam'a ısındığını belirtti. En büyük arzusunun sevdiği eşi ile birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürerek doğacak çocuklarının da Müslüman olarak büyümeleri olduğunu söyledi.

Tören, İl Müftüsü Çelik tarafından Alina Kolos'a verdiği İhtida belgesi, Kur'ân-ı Kerîm, Aile İlmihali ve Kur'an'dan öğütler kitaplarının takdimiyle son buldu.