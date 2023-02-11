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Giriş Tarihi: 11.2.2023 16:22

Mardin'e geri dönmek için hazırlanıyorlardı, Hasar ailesinin 6 çocuğuna depremde acı veda

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkımlara neden olan depremlerde Hatay’da ikamet eden Mardinli 8 kişilik Hasar ailesinin 6 çocuğu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremde 6 çocuğunu kaybeden babanın, memleketine geri dönmek için ev bulmak amacıyla Mardin’de bulunduğu öğrenildi.

İHA
Mardin’e geri dönmek için hazırlanıyorlardı, Hasar ailesinin 6 çocuğuna depremde acı veda
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da bulunan Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesinden Hasar ailesi, enkaz altında kaldı. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, enkazda Mehmet (24), Seher (22), Özkan (21), Ahmet (15), Berat (13) ve Miray Hasar (7) cenazelerine ulaşırken anne Selma Hasar yaralı olarak çıkardı. Anne Selma Hasar Adana'ya kaldırılarak tedavi altına alındı. Depremde 6 çocuğunu kaybeden acılı baba Abdurrahman Hasar'ın depremden 2 gün önce memlekete geri dönmek için Kabala Mahallesinde ev bulmak amacıyla Mardin'e bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 6 kardeşin cenazeleri Kabala Mahallesi aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Mardin'e geri dönmek için hazırlanıyorlardı, Hasar ailesinin 6 çocuğuna depremde acı veda
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