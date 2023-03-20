Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de kırmızı ışıkta infaz: 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 20.3.2023 18:35 Son Güncelleme: 20.3.2023 19:08

Mardin’de kırmızı ışıkta infaz: 2 ölü, 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda araçtaki 2 kişi öldü, yoldan geçen bir kadın da yaralandı

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Mardin’de kırmızı ışıkta infaz: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, 17.50 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 55 BR 121 plakalı hafif ticari araca, başka bir araçla yaklaşan saldırganlar, araçtan inerek, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganlar geldikleri araçla kaçarken, olayda hafif ticari araçtaki Seyfettin ve Lütfullah Solhan öldü, yoldan geçen G.K. adlı kadın da yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan G.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Seyfullah ve Lütfullah Solhan'ın cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Mardin’de kırmızı ışıkta infaz: 2 ölü, 1 yaralı
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