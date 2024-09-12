Mardinli Genç İşadamının cesedi kuyuda bulundu

Mardin'in Midyat ilçesinde, 24 Nisan 2024 tarihinden itibaren ortadan kaybolan Midyatlı Tekstilci İş İnsanı İsmail Demir yakınları tarafından her yerde aranan kayıp ilanlarıyla her yerde aranan İş İnsanı Demir'in cesedi İdil İlçesine bağlı Topraklı Köyü'nde bulunan bir kuyuda bulundu.



Müge Anlı'nın programına çıkıp kardeşleri tarafından gözyaşı dökülerek aranan İsmail Demir'in 15 yıllık evli ve çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Müge Anlı'nın canlı yayınına başvuran İsmail Demir'in yakınları, Tekstil atölyesinde çalışan Suriye Uyruklu Vesile O. isimli kadınla yakınlaştıktan sonra Demir'in evinden ve yuvasından uzaklaşmaya başladığını kaydetmişlerdi.



İsmail Demir, cesedinin İdil İlçesine bağlı Kentli ve Topraklı köyleri arasında bulunan bir kuyuda bulunduğu öğrenildi. Jandarmanın olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerine savcının gelmesi ile birlikte cesedin kuyudan çıkarılacağı, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılacak olan İsmail Demir'in naaşının Midyat'a getirilerek tprağa verileceği öğrenildi.