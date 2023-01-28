Mardinli Zana, dünya birincisi oldu

Dünya çapında online olarak düzenlenen Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 ve 11-12'nci sınıflar kategorilerinde yapılıyor. Bu yıl yarışmaya Mardin'den 2'ncı sınıf kategorisinde katılan Durmaz, Matematikten bütün soruları doğru cevaplayarak 39 ülkeden öğrencileri geride bırakıp, dünya birincisi oldu.

Prof.Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi 2.sınıf öğrencisi Zana Ares Durmaz 34 ülke öğrencileri arasında Dünya birincisi oldu.

Danışman öğretmen Mahmut Babur eşliğinde sınava hazırlanan Zana Ares Durmaz, Kanada merkezli yapılan ve 34 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası CARIBOU Matematik yarışmasında Dünya birincisi oldu.

Öğrenciyi tebrik eden BİLSEM Merkezi Ahmet Gönenç, matematiğe ilgisinin olduğunu dile getirerek, "Bu yarışmanın sonucu bizim için sürpriz olmadı aslında. Öğrencimizin matematiğe ilgisi ve yeteneği çok fazlaydı zaten. Kanada merkezli uluslararası bir yarışma olan Caribou Matematik Yarışması 15 sorudan oluşuyor ve sorular İngilizce olarak geliyor. Öğrencimiz 39 ülkenin katıldığı, toplamda 11 bin öğrenci içerisinde tüm soruları doğru cevaplayarak birinci oldu." dedi.