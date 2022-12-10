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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Marinada demirli 2 yat ve tekne yandı

ABBAS ÇAKAR
Marinada demirli 2 yat ve tekne yandı
Kocaeli İzmit İlçesinde marinada demirli bulunan 2 yat ve 1 tekne, gece geç saatlerde bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Tekne ve yatların yandığını gören vatandaşlar, hemen 112 acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tekne ve yatlarda kimse bulunmadığından herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, milyonluk olduğu öğrenilen tekne ve 2 yat kullanılamaz hale geldi.

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Marinada demirli 2 yat ve tekne yandı
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