Mario Levi son yolculuğuna uğurlandı

"Benim en derin vatanım Türkçedir" sözüyle tanınan ve kendisini "İstanbul aşığı" olarak tanımlayan yazdığı kitaplarla Türk edebiyatına ve Türkçeye önemli katkıları olan yazar Mario Levi, 66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.
"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" gibi kitapların usta yazarı Mario Levi'nin cenazesi İstanbul Kadıköy Acıbadem'de bulunan Yahudi Mezarlığı'na getirildi.
TÜRKÇE DÜŞÜNDÜ TÜRKÇE YAZDI
1957 yılında İstanbul'da doğan Türk Yahudisi yazar Saint Michel Fransız Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi Fransız ve Filolojisi'nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975 yılında yazan Levi 1984 yılından itibaren Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi gazete ve dergilerde yazılar yazdı.
Beş yüzyıldır İstanbullu olan bir aileden gelen ve 6 dil bilen Mario Levi, üniversitede eğitimini aldığı ve ana dili gibi konuştuğu Fransızca yerine her zaman Türkçeye tutkuyla bağlı kaldı ve tüm eserlerini Türkçe verdi. Mario Levi, yazarlığın yanı sıra Fransızca öğretmenliği, ithalatçılık, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı gibi işlerde de çalıştı. Levi aynı zamanda uzun yıllardır yazarlık atölyelerinde yazarlık ve yaratıcı yazarlık dersleri de vermişti.