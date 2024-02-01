Mario Levi son yolculuğuna uğurlandı

Beş yüzyıldır İstanbullu olan bir aileden gelen ve 6 dil bilen Mario Levi, üniversitede eğitimini aldığı ve ana dili gibi konuştuğu Fransızca yerine her zaman Türkçeye tutkuyla bağlı kaldı ve tüm eserlerini Türkçe verdi. Mario Levi, yazarlığın yanı sıra Fransızca öğretmenliği, ithalatçılık, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı gibi işlerde de çalıştı. Levi aynı zamanda uzun yıllardır yazarlık atölyelerinde yazarlık ve yaratıcı yazarlık dersleri de vermişti.