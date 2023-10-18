Market arabalarının çarpışması cinayetle bitti

İzmir'de, müteahhit Semih Kenan Köse'nin (30), geçen pazartesi günü bir markette kick boksçu Sercan Bavkır tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü kavganın market arabalarının çarpışması sonrasında yaşandığı ortaya çıktı. Sercan Bavkır'ın market arabasıyla dolaşırken aynı anda cep telefonundan mesaj yazmaya çalışınca Köse'nin alışveriş arabasına çarptığı ve 'pardon' diyerek uzaklaşmaya çalıştığı öğrenildi.Ancak Köse'nin pilates eğitmeni sevgilisi Sibel Kabadayı'nın (27) alkolün etkisiyle söylenmeye devam ettiği, bu sırada raftan düşerek kırılan bir içki şişesinin parçalarının Bavkır'a isabet ederek yaralanmasına neden olduğu belirtildi. Bunun üzerine iki tarafın yumruklaştığı arbedede Köse'nin bıçaklanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. İncir çekirdeğini doldurmayan sebep yüzünden çıkan ve cinayetle sonuçlanan kavgada cinayet şüphelisi 3 kardeş tutuklanmıştı.