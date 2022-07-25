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Giriş Tarihi: 25.7.2022 13:09 Son Güncelleme: 25.7.2022 13:11

Market aracıyla kaçırırken yakalandılar

İstanbul’da iki kişi; bir marketten çaldıkları gıda malzemelerini market aracıyla kaçırırken suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Market aracıyla kaçırırken yakalandılar

İstanbul Polisi; gece saat 06.00 sıralarında Bakırköy İlçesi Ataköy Mahallesi üzerinde içerisinde gıda malzemeleri bulunan bir market arabası ile seyir halinde olan iki kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Tedirgin davranışlar sergileyen T.A. ve M.A., market arabasının içerisindeki 93 adet içeceği, 190 adet toz içeceği ve 24 adet dondurmayı aynı sokak üzerinde bulunan bir kafeye teslim edeceklerini söyledi. Malzemelerin Bakırköy Ataköy Mahallesi'nde bulunan bir büfeden çalındığı belirlendi. İkili gözaltına alındı. Çalıntı malzemelere el konuldu. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Market aracıyla kaçırırken yakalandılar
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