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Giriş Tarihi: 20.5.2022 10:38 Son Güncelleme: 20.5.2022 11:09

Market aracıyla uyuşturucu siparişi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Market aracıyla uyuşturucu siparişi

İstanbul Kağıthane’de online sipariş üzerine dağıtım aracı olarak kullanılan bir marketin aracında uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı aracın içerisinde satışa hazır bonzai ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine günlük yaptığı denetimleri artırdı. Yapılan denetimlerde bazı sanal market araçlarının uyuşturucu kuryesi olarak kullanıldığı yönünde tespitler yapıldı.

Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda geçen salı gecesi saat 01.30'da şüphe üzerine ünlü bir market zincirinin market aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada, sağ ön paspas üzerinde bir poşet içerisinde satışa hazır 11 paket halinde yaklaşık 10 gram bonzai bulundu.

Sürücü Sinan C. B., (27) Süleyman Y. (21) ve Fırat I. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 2'si tuşlu 3 cep telefonu ve 2 bin 80 TL ele geçti. Sanal market aracı ise otoparka çekildi.

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Market aracıyla uyuşturucu siparişi
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