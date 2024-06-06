Market çalışanını bıçaklayan saldırganlar tutuklandı

Uşak'ta bir Tarım Kredi Market şubesinde meydana gelen olayda, gasp etmeye çalıştıkları market çalışanını sokak ortasında tekme tokat darp ederek bıçaklayan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

MARKETİ SOYMAYA ÇALIŞTILAR

Uşak'ın Dikilitaş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Market şubesinde meydana gelen olayda market çalışanı M.K. (25) 7 kişi tarafından darp edildi. İddiaya göre markete gelen 7 şüpheli, M.K.'ya bıçak çekerek kasada bulunan paraları almak istedi.

DARP EDİP BIÇAKLADILAR

M.K şüphelileri biber gazı sıkarak dışarı çıkarmaya çalışırken şüpheliler tarafından darp edildi. Darp edilen M.K. bıçaklanırken, çevredekilerin yardımıyla saldırganların elinden kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından M.K., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler Y.D. (16), E.A. (17), Ç.E. (15), H.G. (22), A.A.D. (17), S.Y. (17) ve A.G. (16) ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A.D. (17), H.G. (22), Y.D. (16) ve E.A. (17) 'Kasten yaralama' ve 'Yağma' suçundan tutuklanırken, Ç.E. (15), S.Y. (17) ve A.G. (16) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.