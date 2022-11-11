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Giriş Tarihi: 11.11.2022 19:20 Son Güncelleme: 11.11.2022 19:23

Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler

İstanbul Sancaktepe’de bir markete giren kar maskeli gaspçılar iş yeri çalışanının kafasına silah dayayıp kasanın yanına götürdü. Burada ellerini kollarını şarj kablosuyla bağlayıp 1700 dolar ve 10 bin lira parayla 2 cep telefonunu gasp edip kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli’ne kaçtıkları tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaspçıların market çalışanını silahla korkuttukları anlar ve yakalandıkları anlar kameralara yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler

Sancaktepe'te bulunan bir markette 4 Kasım günü meydana gelen gasp olayı iddialara göre şöyle yaşandı. Markete giren 2 kar maskeli şüpheliler ellerindeki silahı market çalışanı Abdullah R.'nin başına dayadı. Ardından onu kasanın bulunduğu alt kata indirip orada cep telefonunun şarj kablosuyla bağlayıp etkisiz hale getirdiler. Kasadaki bin 700 dolar, 10 bin lira ve 2 cep telefonunu alıp kaçtılar. Kendi imkanlarıyla kurtulan çalışan Abdurrahman R. Hemen polise gidip şikayetçi oldu.

ŞARJ KABLOSUYLA BAĞLAYIP GASP ETTİLER

Abdurrahman R. İfadesinde Kar maskeli ve şapkalı iki şahıs geldi. Biri bana silah gösterip başıma dayadı. Dükkanın alt katına götürdüler. Burada cep telefonunun şarj kablosuyla beni bağlayıp etkisiz hale getirdiler. Kasadaki 2 cep telefonunu, 1700 doları ve 10 bin lira nakit parayı alıp kaçtılar. Ben kurtuldum şikayetçiyim dediği öne sürüldü.

KOCAELİ'NDE YAKALANDILAR

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olaydan sonra girdikleri ev ve kaçtıkları adresler tek tek tespit edildi. Gasp Büro ekipleri izlerini sürdükleri şüphelileri kaçtıkları Kocaeli'nde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Rahmatullah O. (24) ve Nurullah Y. (20)'nün saklandığı adreste marketten gasp ettikleri 2 cep telefonu 1500 dolar, 170 Euro ve 2 bin 650 lira paraya el konuldu.

2 GASPÇI TUTUKLANDI

Ayrıca Gasp Büro dedektifleri şüphelilerin olaydan sonra kaçtıkları Kartal'dki adreste yaptıkları arama yine gasp sırasında kullandıkları ruhsatsız silahı ele geçirdi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gaspçı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin market çalışanına yaşattıkları korku dolu anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde şahısların içeri girer girmez silah çekip kasiyeri korkuttukları başına dayadıkları silahla alt kata götürdükleri anlar görülüyor. Başka bir görüntüde ise şahısların Kartal'da kaçtıkları eve girerken görülüyor.

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Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler
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