Market çetesi yakalandı! 1 ayda 12 iş yerini soymuşlardı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 kişilik çete çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Bayrampaşa, Güngören, Eyüpsultan, Kadıköy ve Ataşehir'de geçtiğimiz Eylül ve Ekim aylarında peş peşe meydana gelen market soygunları üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Beyoğlu'nda tespit edilen 4 adrese 18 Ocak'ta yapılan baskınlarda Görkem C.(20), Furkan K.(27), Furkan Ç.(28), Yunus D.(27) gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ele geçirildi.
ONLARCA KEZ YAKAYI ELE VERMİŞLER
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Furkan Ç.'nin daha önceden 25 , Furkan K.'nın 14, Yunus D.'nin 10 kez polis tarafından yakalandığı belirlendi.