Market çetesi yakalandı! 1 ayda 12 iş yerini soymuşlardı

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde bir otomobille yüzleri maskeli olarak gelen şüphelilerin, ellerindeki demir kesme makası ile kilitleri kırdıkları içeri girdikten sonra sigara, içki gibi ürünleri çaldıkları görüldü.