Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp giren çiftçi SABAH’a konuştu! “Biz, aileden böyle gördük”

BİZ AİLEDEN BÖYLE GÖRDÜK

Arif Erkaya , geçmişte ailesinin esnaf ve çiftçi olduğunu söyledi. Sadece babasının geçmişte 700 dönümlük araziye sahip olduğunu belirten Erkaya, "Ben vanlığı da bilirim yokluğu da. Ticaretin içinden geldik. İnsanlığın ne olduğunu da çok iyi bilirim. O markete ayakkabım çamurlar içinde girmek bizim aile terbiyemize yakışmaz.