Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp giren çiftçi SABAH’a konuştu! “Biz, aileden böyle gördük”

Antalya'nın Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çetin Market'e 8 Ekim tarihinde saat 16.00 sıralarında market girişinde ayakkabılarını çıkarıp çorapları ile içeri giren Arif Erkara (54) SABAH buldu. Türkiye'nin sevgisini kazanan çiftçi Erkara, market sahibi Zafer Çetin ile tekrar bir araya geldi.
Uzun yıllardır aynı marketten alış veriş yaptığını belirten evli ve 2 çocuk babası Erkara, "O gün tarlada çalışıyordum. Ayakkabılarım çamur içindeydi. Marketin önüne geldiğimde market kirlenmesin diye lastik ayakkabılarımı çıkarıp girip alış veriş yaptı. Ben de esnaflık yaptım. Patronluk tarafını da müşteri tarafını da bilirim" diye konuştu.
ÇİFTCİLİK YAPIYOR
Kumluca ilçesinde 30 yıldır tarım ile uğraştığını belirten Arif Erkara, eşi Gülizar Erkara ile tarlada üretim yapıyor. Kendi ektiği pırasaları pazarcılara satan Erkara, "Kışın ise seralarda üretim yapıyorum. İki oğlumdan biri öğretmen diğeri üniversite okuyor" dedi.
Markete girdiği görüntülerin internette yayınlanmasından sonra milyonlarca kişini beğendiğini de belirten Erkara, "Hiç tanımadığım insanlar beni arayıp " 'Sen ne güzel bir insansın' diyerek beni tebrik ettiler" diye konuştu. Gülizar Erkara ise eşinin dünyanın en cana yakın insanı olduğunu söyledi.
BİZ AİLEDEN BÖYLE GÖRDÜK
Arif Erkaya , geçmişte ailesinin esnaf ve çiftçi olduğunu söyledi. Sadece babasının geçmişte 700 dönümlük araziye sahip olduğunu belirten Erkaya, "Ben vanlığı da bilirim yokluğu da. Ticaretin içinden geldik. İnsanlığın ne olduğunu da çok iyi bilirim. O markete ayakkabım çamurlar içinde girmek bizim aile terbiyemize yakışmaz.
Ayakkabılarım çamurlu girebilirdim. Kimse de bana 'Buraya niye çamurlu ayakkabınla girdin"'demezdi. Ancak bana yakışmaz. Bu gün aynı durumu yaşasam ayakkabılarımı çıkarır girerim. Tertemiz marketi kirletmeye hakkım yok" diye konuştu.
YÜZBİNLERCE KİŞİ TIKLANMIŞ
Arif Erkaya Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Dış Ticaret Lojiklik bölümünde okuyan küçük oğlu Alim Erkaya'nın gitar çaldığını belirterek, "Benim markete çıplak ayakla girişim internette yüzbinerce kez tıklandığını gören küçük oğlum bizi telefonlar arayarak, "Baba bunca yıl gitar çalıyorum.
İnternette bu kadar tıklanmadım. Tek olayda yüzbinlerce kez tıklandın. Seninle gurur duyuyorum" diye konuştu. Öğretmen olan diğer oğlunun da kendisini arayarak yaptığı hareket karşısında kendisini tebrik ettiğini kaydetti.
25 YILDA İLK KEZ KARŞILAŞTIM
Çetin Market'in sahibi Zafer Çetin 25 yıllık esnaf hayatında ilk kez böyle bir durum ile karşılaştığını söyledi. Bu olayın işyerlerinde yaşanmasının marketlerin ünlü olduğunu da belirten marketçi Çetin, "Arif amca sadece Kumluca'nın değil Tüm Türkiye'nin sevgisini kazandı. Kalbi ve yüreği güzel bir insan" diye konuştu.
MARKET MÜŞTERİ AKININA UĞRADI
Zafer Çetin yaşanan olayın ardın binlerce kişinin markete geldiğini söyledi. Gelen kişilerin olayın geçtiği yerin burası mı diye sorduğunu da belirten Çetin, "Hepsi de Arif Amca'yı sorup tanışmak görüşmek istiyorlar.
Bir anda Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı bir kişi haline geldi. Yaptığı hareketle bizi de gururlandırdı. Herkesin takdirini kazandı" dedi.
ÇİZMEMİ ÇIKARAYIM MI? SEDYE KİRLENMESİN"
Manisa'nın Soma İlçesi'nde, 7 yıl önce meydana gelen ve 284 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasından yaralı kurtulan Murat Yalçın'ın, ambulansa bindirilirken, görevli hemşireye "Çizmemi çıkarayım mı? Sedye kirlenmesin" demesi, tüm Türkiye'yi ağlatmıştı.