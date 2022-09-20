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Giriş Tarihi: 20.9.2022 11:04 Son Güncelleme: 20.9.2022 11:05

Markete gitsin diye korkutmak isterken öldürdü

İstanbul Esenyurt’ta aynı evde bulunan 3 arkadaş arasında iddiaya göre markete gitme meselesinden çıkan şakalaşma cinayetle bitti. Arkadaşını markete gitsin diye korkutmak için silahla doldur boşalt yaptığı sırada vurdu. 16 yaşındaki Müslüm Kurşun hayatını kaybetti. Arkadaşları Kurşun'u, sokakta vurulmuş gibi göstermek için dışarı taşıdığı belirlendi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Markete gitsin diye korkutmak isterken öldürdü

Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 18 Eylül Pazar gecesi, bir apartmanın bodrum katındaki dairede Müslüm Kurşun, arkadaşları Ramazan A., Divan Ç. ve Merdan Ç. ile evde bulunan tabancayla şakalaşmaya başladı. İddiaya göre Merdan Ç. Mazlüm Kurşun'a markete gitmesini söylemiş o da kabul etmemişti. Bunun üzerine Merdan Ç. elin aldığı silahla şaka amaçlı doldur boşalt yaparken Mazlum Kurşun kalbinden vuruldu.

YARALI ARKADAŞLARINI SOKAĞA ÇIKARTTILAR

Paniğe kapılan 3 kişi, yaralanan arkadaşlarını apartmanın dışına çıkardı. Mahalle sakinleri silah sesi ve bağrışmalar nedeniyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı haldeki Müslüm Kurşun, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kurşun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerindeki 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde çalışma başlatan polisler, Kurşun'un vurulduğu ruhsatsız tabancayı bodrum katındaki evde buldu. Gözaltına alınan 3 genç şakalaştıkları sırada silahın Divan Ç.'nin elindeyken ateş aldığını itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden Merdan Ç. ve Ramazan A. serbest bırakılırken, Divan Ç. tutuklandı.

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Markete gitsin diye korkutmak isterken öldürdü
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