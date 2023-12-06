Marketi basıp işyeri ortağını vurdu

Kudret Temel, önceki akşam saat 19.00 sıralarında, Tozkoparan Mahallesi Metro Sokak Merter Sitesi A1 Blok'ta ortağı olduğu Pisa Market'teydi. Bu sırada içeri motosiklet kasklı bir kişi girdi. Hiçbir şey söylemeden silahını çıkartan saldırgan Temel'in bacağına doğru tek el ateş etti. Temel acı içinde yere yığılırken saldırgan kaçtı.

Temel'in telefonla yardım istemesinin ardından polis ve sağlık ekipleri markete geldi. Kudret Temel, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, market ve çevresindeki kamera görüntülerini topladı. Yapılan incelemede, kasklı iki saldırganın motosikletle marketin önüne geldiği, arkada oturan kişinin markete girerek Temel'i vurduğu ve daha sonra kaçtıkları belirlendi.

'KİMDİR BİLMİYORUM'

Polisin hastanede ifadesini aldığı Kudret Temel, "Şüphelendiğim herhangi bir kimse yok, kimin ne amaçla ateş ettiğini bilmiyorum" dedi. Polis ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini de toplayarak saldırganların kimlik ve adreslerini belirleyerek yakalamak için araştırmalarını sürdürdükleri belirtildi.