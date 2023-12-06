Haberler Yaşam Haberleri Marketi basıp işyeri ortağını vurdu
Giriş Tarihi: 6.12.2023 09:32

Marketi basıp işyeri ortağını vurdu

İstanbul Güngören’de bir site içindeki markete giren motosiklet kasklı bir kişi marketin ortağı Kudret Temel’i silahla bacağından vurdu. Saldırganlar motosikletle kaçarken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Marketi basıp işyeri ortağını vurdu

Kudret Temel, önceki akşam saat 19.00 sıralarında, Tozkoparan Mahallesi Metro Sokak Merter Sitesi A1 Blok'ta ortağı olduğu Pisa Market'teydi. Bu sırada içeri motosiklet kasklı bir kişi girdi. Hiçbir şey söylemeden silahını çıkartan saldırgan Temel'in bacağına doğru tek el ateş etti. Temel acı içinde yere yığılırken saldırgan kaçtı.

Temel'in telefonla yardım istemesinin ardından polis ve sağlık ekipleri markete geldi. Kudret Temel, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, market ve çevresindeki kamera görüntülerini topladı. Yapılan incelemede, kasklı iki saldırganın motosikletle marketin önüne geldiği, arkada oturan kişinin markete girerek Temel'i vurduğu ve daha sonra kaçtıkları belirlendi.

'KİMDİR BİLMİYORUM'

Polisin hastanede ifadesini aldığı Kudret Temel, "Şüphelendiğim herhangi bir kimse yok, kimin ne amaçla ateş ettiğini bilmiyorum" dedi. Polis ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini de toplayarak saldırganların kimlik ve adreslerini belirleyerek yakalamak için araştırmalarını sürdürdükleri belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! İsrail: Savaşta üçüncü aşamaya geçtik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır'dan flaş açıklamalar: Saçma sapan iddialar çökmüştür
Depremden önce bu uygulamaları indirin
Emine Erdoğan: Gazze’yi yeniden ayağa kaldırmak için tek yürek olma kararlılığımızı sürdüreceğiz
Sosyal medya fenomeni Neslim-İnanç Güngen çiftine soruşturma: Mal varlıklarına el konuldu
İYİ Partili Cihan Paçacı'dan ittifaksız seçime girme kararı ile ilgili flaş sözler: Kararımız kesin, dönüş yok!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Kabine toplanıyor: Masada iki önemli başlık var...
Namus diye bir davan yok mu peki?
ARKADAŞINA GÖNDER
Marketi basıp işyeri ortağını vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA