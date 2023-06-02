Marketi kurşunlayan sanıklar hakim karşısında

Tarlabaşı Bulvarı'nda 3 Ekim 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre Ahmet Polat ve Abdülhamit Polat kaldırımda duran yabancı uyruklu kadınları taciz etti. Kadınlar korkunca çevredeki bir markete sığındı. Market sahipleri iki adamı uyardı. Fakat bir süre sonra taraflar arasında arbede yaşandı. Buradan ayrılan şüpheliler silah alıp geri geldi ve market çalışanlarına ateş etmeye başladı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Olayda yaralanan olmazken saldırı anları kameralara yansıdı. Polis tarafından yakalanan sanıklar Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Polat'ın "Tehdit", "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Ruhsatsız silah bulundurma", "Basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 10 yıl 1 aydan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer şüpheli Abdulhamit Polat'ın ise "Mala zarar verme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 9 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki başlayan yargılamaya, tutuklu sanıklar Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat getirildiler. Şikayetçiler Kasım Kutluca ile oğulları Ahmet Kutluca ve Mehmet Kadir Kutluca da duruşmada hazır bulundular. Marketi kurşunlayan sanık Ahmet Polat savunmasında, "Şikayetçilerden özür dilerim. Alkollüydüm. Şikayetçilerin zararları varsa gidermeye hazırım. Tahliyemi talep ederim" dedi.

''GAFLETE GELDİK''

Sanık Abdulhamit Polat ise, "Ahmet ile gece buluştuk, İstiklal'de bir mekan kapanana kadar alkol içtik. Ahmet acıkınca börek almak için gittiğimizde yabancı uyruklu kadınlarla aramızda bir sorun çıktı. Bize hakaret ettiler. Daha sonra orada bulunan bir işyerinden çıkan şikayetçiler bize müdahale etti. Bana yumruk attılar. Şikayetçileri öldürme ya da yaralama kastımız yoktur. Zorumuza gitti, bir gaflete geldik, Ahmet ateş etti" diye konuştu. Bunun üzerine söz alan Ahmet Polat ise "Ben yere ateş ettim, öldürme kastım yoktur" şeklinde kendisini savundu.

MARKET SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Dükkan sahibi baba ve oğulları ise sanıklardan şikayetçi olmadılar. Baba Kasım Kutluca, "Bunun üzerine Abdulhamit bana küfretti. Oğlum Ahmet de 'Ne biçim konuşuyorsun' diyerek tişörtünden tuttu. Ben de araya girdim. Gitmelerini istedim, gitmeyip taşkınlık yaptılar. Ahmet şişe fırlattı. Çocuklarım da peşinden koştu. Ben de koşup çocuklarımı durdurdum. Daha sonra ben dükkanda yokken silahla ateş etme olayı olmuş. Dükkanımız bir gün kapalı kaldı. 25-30 bin lira zararımız oldu" dedi. Mehmet Kadir Kutluca da sanıkların "Size burada ekmek yedirmeyiz, biz kimiz biliyor musunuz" diyerek tehditte bulunduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.