Marketi oyuncak silah ve satırla soydular

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde bir market kapanacağı sırada, elinde satır, bıçak, belinde ise oyuncak silah ile içeri giren 2 şüpheli, market çalışanının boynuna satır dayayarak 470 Türk lirası para ile bir adet cep telefonunu gasp etti.

İhbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, U.Ö. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Elindeki satır ve belindeki silah kontrol edildiğinde silahın oyuncak olduğu tespit edildi.

Görüntüleri kontrol eden güvenlik güçleri, olayın diğer şüphelisinin M.T. adlı şüpheli olduğu belirlendi. M.T'nin peşine düşen ekipler, çaldığı para ve malzemeler ile birlikte yakalandı.

Şüpheli U.Ö. ve M.T. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin daha önce cinsel saldırı, uyuşturucu madde kullanmak gibi birçok suçtan adli kaydı oldu öğrenildi.