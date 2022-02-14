Bağlar ilçesindeki market yağlamaya olayının ardından Asayiş Şube ekiplerince yapılan inceleme sonucu, şüphelinin olay öncesi yüzünü cerrahi maske, kapüşon ve güneş gözlüğü ile gizlediği belirlendi.

Marketi yağmaladı, kameralarla 24 saatte yakalandı | Video

Olayı gerçekleştirmeden önce farklı marketlere yönelik keşif yaptığı, müşterilerin marketten çıktığı anda kasaya yöneldiği, market çalışanı olan kadın personele bıçak teşhirinde bulunarak, kilitli dolap içerisinde bulunan sigara bölümünden yaklaşık 8-10 paket kadar sigara aldığı tespit edildi. Şahsın, daha sonra elektronik sepeti içerisinden bir adet elektronik eşyayı alarak olay yerinden yaya olarak kaçtığı tespit edildi.

Asayiş Şube ekiplerinin titizlikle yürütülen çalışmaları sonucunda, nitelikli yağma olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 26 yaşındaki A.B.'nin yakalanması için operasyon yapıldı. A.B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis, A.B.'nin üstünde olay sırasında iş yerinden yağmaladığı elektronik cihaz ve olay sırasında kullandığı suç aleti bıçağı da ele geçirdi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.