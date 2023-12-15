Marketin kapısına bırakılan köpeği çaldı

İstanbul Emniyeti; Bakırköy İlçesi'ne bağlı Zeytinlik Mahallesi'nde bir kişinin evcil hayvanının çalınması üzerine inceleme başlattı. Mağdurun markete girdiği sırada köpeğini kapıya bıraktığı ve köpeğin o sırada çalındığı tespit edildi. Hırsızın ticari taksi ile sokak içerinde köpeği fark ettiği ve sonrasında köpeği alarak olay yerinden kaçtığı saptandı. Belirlenen taksi plakasından şoförün H.A. olduğu tespit edildi ve H.A. gözaltına alındı. Sekiz ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve arandığı ortaya çıkan firari H.A. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan köpek ise bulundu ve sahibine teslim edildi.