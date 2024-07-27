Marketlerde son tüketim tarihi rezaleti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren marketlere yönelik Ticaret İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerince denetim yapıldı. İl Ticaret Müdürü İsmail İncesoy ile birlikte denetime katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu market raflarında gördüğü son tüketim tarihinin üzerinden günler hatta haftalar geçmiş ürünleri teker teker toplattı. Yapılan denetimlerde çikolata, süt, tatlı hatta bebek mamalarında son tüketim tarihi geçmiş ürünler bulunurken, bir markette raflarda duran bebek mamasının son tüketim tarihinin üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçmiş olması ise görenleri hayrete düşürdü.Denetim hakkında bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bugün, 5 farklı zincir marketi denetledik ve istisnasız hepsinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit ederek işlem yaptık. Halkımızdan istirhamımdır, lütfen alışverişlerinizde ürünlerin son kullanma tarihine ve menşeine dikkat ediniz. Sağlığımızı riske atan bu tür satış yapan yerleri bize bildiriniz. Fiyatlar konusunda da Ticaret İl Müdürlüğümüzle denetimlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Fahiş fiyatlara asla geçit vermeyeceğiz. Halkımızın sağlığı ve bütçesi bizim için her şeyden önemli" dedi.