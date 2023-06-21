Markette arazi kavgası: 2 ölü

Diyarbakır'daBağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir markette silahlı çatışma yaşandı. Çarşı ve mahalle bekçisi olan Mehmet Kan, kendisi gibi bekçi olan kuzeni Kadri Kan ve Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olan kardeşi Hayri Kan ile karşılaştı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Kan, üzerindeki silahla iki kardeşe kurşun yağdırdı. Bekçi Mehmet Kan, bölgeden kaçtı. Marketteki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ile sağlık görevlileri sevk edildi. Ağır yaralı iki kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan ise daha sonra silahıyla birlikte teslim oldu.