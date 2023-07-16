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Giriş Tarihi: 16.7.2023 13:53

Markette avukata taciz davasında beraat

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir markette erkek avukat T.B.A.'nın (26) kalçasına dokunduğu iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Leyla B. (59), beraat etti...

DHA
Markette avukata taciz davasında beraat

Bir markette alışveriş yapan erkek avukat T.B.A.'nın kalçasına iddiaya göre, Leyla B. dokundu. T.B.A., taciz iddiasıyla Leyla B.'den şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Leyla B. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 55'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, suçlamaları reddeden Leyla B., "Üzerime atılı bu suçu ben işlemedim. Asıl ben taciz edildim" dedi. Daha sonra mahkeme, Leyla B.'nin beraatine karar verdi.

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Markette avukata taciz davasında beraat
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