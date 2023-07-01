Markette boşluktan düştü asli kusurlu bulundu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Ömer R. ve eşi 2 yıl önce televizyon almak için teknoloji aletleri satan bir zincir mağazaya gidince hayatının şokunu yaşadı. Mağaza yetkilisi Mustafa E. müşteriyi üst kata çıkardı. İddiaya göre, "Gel gel televizyonlar bu tarafta" dedi. Mağaza yetkilisinin gösterdiği yere çıkan Ömer R. birden 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Ömer R.'nin iddiasına göre ne mağazada ne de duvarlarda uyarı levhası yoktu. Boşluğu görmeyen ve düşen adam, eşinin yardımıyla mağazadan sürünerek çıktı.Beli kırılan Ömer R. uzun süren tedavisinin ardından, "Kasten yüksekten düşmeme neden oldu. Televizyonların üst katta olduğunu söyleyerek beni yukarı çıkardı. Ben düştükten sonra da yardıma gelmedi" diyerek mağaza yetkilisinden şikâyetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ifade veren Mustafa E. "Televizyon kutusu sordu. Kutu depoda dedim. Depo nerede diye sorunca asma kata çıktım. Giriş yasak ibareli kısma girdim. Kutu düşmesi gibi bir ses duydum. Arkama baktığımda benim bastığım yere basmadan şahsın yere düştüğünü gördüm" dedi.Savcılık, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, mağaza yetkilisinin müşterilerin girmesi yasak olan yerleri kapatması, boşluklara karşı önlem alması gerektiğini söyleyerek mağaza yetkilisinin tali kusurlu olduğunu belirtti. Bilirkişi ayrıca müşterinin 32 yaşında aklıselim biri olarak bastığı yeri kontrol etmesi gerektiğinin altını çizerek "Önüne bakması, bilmediği yerlere girmemesi gerekirdi" dedi. Kendi güvenliğine gereken dikkat ve özeni göstermediğini belirttiği müşterinin asli kusurlu olduğunu kaydetti. Savcılık, şirket yetkilisinin, "taksirle yaralamaya neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapsini istedi.