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Giriş Tarihi: 10.7.2023

Markette erkeği kadın taciz etti

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Markette erkeği kadın taciz etti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde erkek avukat B.A. (26) bir markete gitti. Bu sırada aynı markette bulunan Leyla B. (59) adlı kadın, bir süre B.A.'yı izledikten sonra yanına gitti. B.A.'nın ürünlerle ilgilendiği sırada yanından geçen Leyla B., avukatın kalçasına dokundu. Durumu fark eden B.A., tepki göstererek şikâyetçi oldu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada incelenen kamera kayıtlarında Leyla B.'nin B.A.'nın yanından geçtiği sırada kalçasına dokunduğu tespit edilirken, Leyla B. hakkındaki suçlamaları reddetti. Başsavcılık, Leyla B. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame Ankara Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Markette erkeği kadın taciz etti
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