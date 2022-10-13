Markette karşılaştığı husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, Kemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öne sürülen Burç Pehlivan (24) ile Ü.G., Kemalpaşa Caddesi üzerinde bir markette karşılaştı.

Yaşanan arbedenin ardından şüpheli Ü.G., aracında bulunan pompalı tüfeği alıp Burç Pehlivan'a ateş etti. Şüpheli Ü.G., daha sonra aracına binip olay yerinden kaçtı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.