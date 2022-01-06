Markette sahte rakı satıyordu yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına sebebiyet veren kaçak alkollü içki ile mücadele amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir markete operasyon düzenlendi. Gökdere Mahallesinde düzenlenen operasyon sırasında, markette yapılan aramada 98 adet 0,5 litrelik pet şişelerin içerisinde toplam 49 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili market sahibi Ö.K. hakkında adli işlem yapıldı.