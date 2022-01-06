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Giriş Tarihi: 6.1.2022 12:44 Son Güncelleme: 6.1.2022 12:57

Markette sahte rakı satıyordu yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Markette sahte rakı satıyordu yakalandı

Hatay’da bir markete düzenlenen operasyonda 49 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına sebebiyet veren kaçak alkollü içki ile mücadele amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir markete operasyon düzenlendi. Gökdere Mahallesinde düzenlenen operasyon sırasında, markette yapılan aramada 98 adet 0,5 litrelik pet şişelerin içerisinde toplam 49 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili market sahibi Ö.K. hakkında adli işlem yapıldı.

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Markette sahte rakı satıyordu yakalandı
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