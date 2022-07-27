Markette silah satarken yakalandılar

İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi'ndeki bir market içerisinde yasa dışı silah satışı yapıldığını tespit etti. Adrese baskın yapıldı ve tezgah kısmının altında yapılan aramalarda üç adet ruhsatsız tabanca, üç adet şarjör ve 14 mermi ele geçirildi. İş yeri sahibi V.Ö. gözaltına alındı. V.Ö.'nün ikamet adresine de operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda bir adet kuru sıkı tabanca, 25 mermi, bir adet av tüfeği ve 29 adet av tüfeği mermisi ele geçirildi. V.Ö.'nün suç ortağı U.K. da gözaltına alındı. İki şüpheli de "Silah Kaçakçılığı ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.