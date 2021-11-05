Markette silahlı soygun

Merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde akşam 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, cerrahi maskeli, siyah şapkalı bir kişi markete gelerek kasiyere silah doğrulttu.

Kasiyere paraları vermesini aksi taktirde ateş edeceğini belirten şüpheli, kasada bulunan yaklaşık 2 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.