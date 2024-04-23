Marketten çıkarken yüzünden bıçaklanıp öldü

Yıldırım ilçesi Davutkadı Caddesinde faaliyet gösteren bir markete alış veriş yapmaya giden Ramazan Yılmaz, alışverişi yaptıktan sonra marketten çıktı. O sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir saldırgan, Ramazan Yılmaz'a bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında yüzünden yaralanan ve kanlar içinde yerde kalan Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.